CONHEÇA O TOP 10 DOS MÚSICOS MAIS RICOS DE MOÇAMBIQUE

Falar de músicos Moçambicanos mais ricos é algo ainda não muito explorado em Moçambique. Isto porque o país ainda não tem revistas ou jornais que estuda fortunas de artistas Moçambicanos. Por um lado, são os artistas que poucas vezes revelam os caches que cobram por shows e os valores envolvidos nos contratos que os artistas celebram com empresas e instituições internacionais e por outro lado são os paparazis ou apresentadores de radio e televisão que pouco questionam aos artistas sobre este tema.

Contudo, a Cuturismo News fez um trabalho mais apurado para desvendar este tema muito procurado pelos internautas moçambicanos e pouco disponibilizados na internet.

Sem revelar os valores das fortunas dos artistas, confira abaixo a lista dos 10 artistas mais ricos de Moçambique.

10º LUGAR – LAY LIZZY

Ley Lizzy é um rapper muito conhecido a nível nacional e internacional. Com um contrato com empresa sul-africana e a Nike e atuações em shows em quase todos os finais de semana. Faz dele um dos melhore artistas mais ricos de Moçambique.

9º LUGAR – NEYMA

Neyma, carinhosamente tratado como a diva da marrabenta é uma das artistas muito solicitada para eventos de gala e público restrito. Embaixadora da UNICEF em Moçambique, faz dela uma das artistas mais ricas de Moçambique.

8º LUGAR – NEW BLOOD

É um rapper bastante conhecido em Moçambique, com músicas muito aceites pela camada juvenil. De referir que a fortuna do cantor não vem apenas da música.

7º LUGAR – DYGO BOY

É cantor e apresentador de televisão. É membro de um agrupamento musical bastante conhecido no rapper. É muitas vezes rotulado como sendo dono do sucesso que é fruto da riqueza da mãe que ocupa um cargo de chefia em Moçambique.

6º LUGAR – VALDEMIRO JOSE

Embaixador da marca FORD em Moçambique, com contrato com o BCI e membro de um dos maiores agrupamentos musicais de Moçambique – GERAÇÃO DE OURO. É um artista com músicas sempre em alta como é o caso do Salama, ultima música por ele lançada.

5º LUGAR – LIZHA JAMES

Cantora que dispensa qualquer tipo de apresentação. Com contrato com a vodacom e patrona de uma empresa de produção de festas, a LizhaSoFestas. Participa em shows dentro e fora do país e com participações com grandes artistas internacionais como é o caso de Jason Derulo.

4º LUGAR – STEWART SUKUMA

O dono da verdadeira Guilhermina, Stewart é músico e empresário. Participa em vários shows de gala e em quase todos Festivais de Cultura. É um músico que praticamente não depende da música para sobreviver.

3º LUGAR – LOURENA NHATE

Lourena Nhate é a dona de grandes hits que vem lançando nos últimos anos e que vem se notabilizando desde o hit Awu Hembi. Estas músicas tem muita aceitação no mercado e que faz com seja solicitada em vários shows em quase todos os finais de semana em todo o pais.

2º LUGAR – ZIQO

É um músico que já foi embaixador da mCel e apos ter perdido contrato com a mCel, foi contratado pela vodacom. Representante de uma empresa de venda de motorizadas elétricas. Tem uma gravadora de vídeos e produtor de musicas. Faz shows dentro e fora país.

1º LUGAR – MR BOW

É um dos poucos cantores que demonstra a sua fortuna, exibindo carros de luxo, casas de padrao da classe alta. Embaixadores de grandes empresas nacionais e internacionais como são os casos da vodacom, Cartrack, Gloria Mall e muito mais. Faz no mínimo dois shows por cada final de semana. É o cantor do momento como se diz.

